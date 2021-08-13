Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da ormanlık alanlardaki denetimler sürüyor
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı ağaçlık alanlarda denetimlerini sürdürüyor.
Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarını göz önüne alarak kentte ormanlık alanlarda önleyici mücadele çalışmalarını sürdüren polis, Kartal, Sancaktepe, Pendik ve Sultanbeyli sınırları içerisinde kalan Aydos Ormanı'nda denetim yaptı.
Özel Harekat, yunus timleri, ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler ile Orman Bölge Müdürlüğü personelinin katıldığı denetimlerde arama, tarama ve güvenlik kontrolü yapıldı.
Arama kurtarma ve iz takip köpeklerinin de katıldığı denetimde, olası bir yangına ani müdahale için TOMA hazır bekletildi.
Etiketler: Orman Yangını Emniyet Genel Müdürlüğü
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