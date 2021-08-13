Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize düşen 4 yaşındaki çocuk, cankurtaran ekiplerinin dikkatiyle boğulmaktan kurtarıldı.
Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi mevkiinde ailesiyle denize gelen 4 yaşındaki E.A, sahilde oynarken dengesini kaybederek suya düştü.
Durumu fark eden cankurtaran ekipleri, müdahale ederek çocuğu denizden çıkardı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, su yuttuğu tespit edilen çocuğa ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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