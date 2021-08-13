Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 13:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şanlıurfa'da petrol boru hattında patlama
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde petrol boru hattında patlama meydana geldi.
Siverek ilçesinde henüz belirlenemeyen sebeple petrol boru hattı patladı. Patlamanın şiddetiyle petrol, metrelerce havaya yükseldi.
O anlar, Şanlıurfa-Siverek yolunu kullanan sürücülerin cep telefonuna yansıdı. Olayın ardından bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Patlama sonrası yangın çıkmaması facianın önüne geçti. Boru hattının yakınındaki mısır tarlaları petrolle doldu.
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