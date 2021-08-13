Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınından zarar gören alanlar drone ile görüntülendi.
Armutalan Mahallesi'nde 29 Temmuz'da Siteler mevkisinde başlayan ve 9 gün sonra kontrol altına alınan yangında ilçeyi çevreleyen yeşil alanlar zarar gördü.
Armutalan ve İçmeler mahallelerinde yanan alanlar, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce havadan görüntülendi.
Kayıtlarda yangının geniş alanda yol açtığı tahribat yer alıyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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