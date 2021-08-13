Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da dereler taştı: İki köyde su baskını
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'ın Göle ilçesinde etkisini sürdüren sağanak su baskınlarına yol açtı. Ekipler, hasar tespit çalışmalarını başlattı.
Şiddetli sağanak nedeniyle Ardahan'daki Toptaş ve Kuytuca köylerinin içinden geçen bazı dereler taştı.
Bölgedeki bazı yollarda göçük oluştu, dere kenarındaki evleri su bastı.
[Fotoğraf: AA]
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, köylerde hasar tespit çalışması başlattı.
Son Haberler
- 12:42
- 12:40
- 12:44
- 12:25
- 12:25
Sıradaki Haber
Bartın'da selden sonra köprü böyle yıkıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz