Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 10:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bartın'da selden sonra köprü böyle yıkıldı
Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası Karabük-Bartın karayolu üzerindeki köprünün yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bartın'da önceki gün sabah meydana gelen sel felaketi sonrası Ulus ilçesi ile Abdibapaşa beldesinde çok sayıda köprü ve menfez yıkılarak zarar görmüştü.
Karabük-Bartın karayolunun ulaşımının sağlandığı Bahçecik köprüsünün ardından şiddetli yağışlar sonrası Kavlakdibi köprüsü de sel sularına dayanamayarak yıkılmıştı.
Köprünün yıkılma anı bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansırken, yaşanan paniğide gözler önüne serdi.
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