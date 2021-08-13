Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 11:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da göçmen operasyonu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sultangazi'de, bir minibüs dolusu kaçak göçmen yakalandı. Minibüsün şoförü kaçarken Suriye uyruklu göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.
İstanbul Sultangazi'de çok sayıda kaçak göçmenin bir minibüse bindiğini gören mahalle sakinleri durumu polise ihbar etti.
Polis ihbarın yapıldığı adrese geldiği sırada minibüs şoförü, olay yerinden kaçtı. Bazı düzensiz göçmenler de olay yerinden koşarak, kaçmaya çalıştı.
Minibüs şoförü aranıyor
Kaçan kişiler, kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alınırken, minibüs şoförünü arama çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan göçmen kaçakçılarıyla birlikte hareket ettiği düşünülen Suriye uyruklu bir kişi de gözaltına alındı.
Yakalanan 25'e yakın düzensiz göçmen polis merkezi amirliğine götürüldü.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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