Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yıldırım isabet eden 45 koyun telef oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yıldırım isabet eden 45 koyun telef oldu.
Kümperli Mahallesi'nde kırsal alanda otlanan küçükbaş hayvanlara yıldırım isabet etti.
Osman Bozdağ'a ait 45 koyunun telef olduğu belirlendi.
İncelemenin ardından koyunlar, muhtarlık tarafından kepçeyle açılan çukura gömüldü.
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