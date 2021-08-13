Kastamonu’da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerini vurdu.

Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri sular altında kaldı. En büyük hasarın yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde selde hayatlarını kaybedenlerin aranmasına devam edilirken, bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü ise Kastamonu’nun özellikle sahil bölgeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunuyor.

Bir süre sonra gözden kayboldu

Bunun yanı sıra Kastamonu’ya bağlı Cide ilçesinde deniz üzerinde hortum çıktı. Vatandaşlar hotumu cep telefonuyla kaydetti. Bir süre bölgede etkili olan hortum, karaya ulaşmadan gözden kayboldu.