Metrekareye 100 kilogramın üzeri “afet” olarak değerlendirilirken, sadece Bartın’ın Ulus ilçesinde 11 Ağustos’ta metrekareye 302,4 kilogram yağış düştü.

Bartın’ın Ulus ilçesini, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop’un Ayancık ilçesini arka arkaya sel vurdu.

Çarşamba günü öğle saatlerinde Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı taştı. Sel önünde ne varsa sürükledi. Binalar yıkıldı, ev ve iş yerleri su altında kaldı. Araçlar kibrit kutusu gibi sürüklendi.



Kastamonu’da 2, Bartın’da 2 köprü yıkıldı. 3 ilde birçok köprü de hasar gördü.

Kastamonu’da selde sürüklenen eşyalar Abana sahiline vurdu.https://t.co/CG0c908LuR pic.twitter.com/8ACpg9MJkC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 13, 2021

Selin getirdiğini deniz Abana sahiline geri gönderdi

Taşan Ezine Çayı, Bozkurt’ta önüne ne aldıysa Kastamonu'nun Abana sahilinde denize döktü. Deniz de çamur dalgalarıyla selin getirdiklerini sahile geri gönderdi. Mutfak tüpleri, terlikler, futbol topları, ilaçlar, ev eşyaları, bebek arabası tekerlekleri... Abana sahiline vuran tomruk ve dallar da afetin boyutunu gözler önüne serdi.

Tüm kurumlar seferber oldu



Tüm kurumlar afetzedelere ulaşmak ve yaraları sarmak için seferber oldu. Bir yanda kapanan yolları açma çalışmaları diğer yanda mahsur kalanları kurtarma çabaları…



Evlerinde mahsur kalan yüzlerce kişi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Sahil Güvenliğe ait helikopterlerle kurtarıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Türk Kızılay’a çeşitli kurumlardan binlerce personel alarm durumunda.

Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 can kaybı

17 helikopter ve 2 insansız hava aracı (İHA) arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çarşamba akşamı tahliye edilen Ayancık Devlet Hastanesi’ni komandolar temizliyor.



Havadan ve feribotla Sinop Devlet Hastanesi’ne sevk edilen hastaların durumu iyi.

Ancak selin bilançosu çok ağır. Afetin 3. gününde Kastamonu’da can kaybı 25’e yükseldi. Sinop’ta da 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Bartın’da 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

1720 kişi tahliye edildi



Bartın’ın Ulus İlçesinde 323, Kastamonu’da 925, Sinop’un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 472 afetzede helikopterlerle tahliye edildi. Tahliye edilen afetzedeler için öğrenci yurtları açıldı.

Türk Kızılay da selin yaşandığı bölgelerde erzak ve sıcak yemek hizmetini aralıksız sürdürüyor. Bölgeye ilk etapta 20 milyon nakdi ödenek gönderildi.

Kastamonu'da kesinti sürüyor

Bölgedeki elektrik kesintileri de giderilmeye çalışılıyor. Bartın genelinde elektrik verilemeyen köy kalmadı. Kastamonu genelinde 112 ve Sinop’ta 86 köye elektrik hala verilemiyor.



Kastamonu’ya Samsun AFAD’dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edildi.

Bartın’da 895, Kastamonu’da 2 bin 466, Sinop’ta 1556, toplamda 4 bin 517 personelle arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türk Kızılay sel bölgelerinde 217 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 42 araç ile görev yapıyor.



Bakanlar afet bölgesinde

Sel felaketinin meydana geldiği ilk andan itibaren bakanlar da bölgeye gitti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kastamonu'da,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Sinop'ta sel felaketinden etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürüyor.