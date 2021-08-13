Selin vurduğu ilçe adeta kabusu yaşadı. Bir anda gelen sel önüne ne kattıysa aldı götürdü. Araçlar, eşyalar, moloz ve çamur yığınları içinde sele kapılıp gitti.

Felaketten ilk etkilenenler o sırada dışarıda olanlardı.

Selde otomobiliyle sürüklenen Uğur Odacı, o anları cep telefonu ile kaydetti.

Odacı, TRT Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlattı:

Kastamonu Bozkurt’ta meydana gelen selde arabada mahsur kalıp o anları kaydeden Uğur Odacı yaşadıklarını @trthaber’de anlatıyor. https://t.co/dR48xCFi1Y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 13, 2021

"Araçla hareket ettiğim an su bir anda yükselmeye başladı. Araçta tektim. Su 5 metre yükselmiş. Çalıştığım yerin duvarından aştık ve sağa sola vura vura sürüklenmeye başladık. En son bir yerde tomruklar yolu tıkamıştı. Orada tıkandım kaldım. Sonra şükürler olsun araba da içine su almayınca araba da batmadı yüzeyde kaldım. Camı açıp aracın üzerine çıktım. Oradan bir balkonun içine atladım. Sağolsunlar beni misafir ettiler, yer verdiler, yemek verdiler. Ertesi gün de AFAD ekipleri -hepsinden Allah razı olsun- canla başla savaştılar, kurtardılar bizi oradan."

"Umudumu kaybetmiştim. En azından bir faydası olur, ulaşan olursa felaketin durumunu görebilir diye video çektim. O an nereden aklıma geldi ben de bilmiyorum, bir anda oldu."

Arama kurtarma çalışmaları hızlandı

Selin en çok etkilendiği ilçelerden birisi olan Bozkurt, Ezine Çayı'nın taşmasıyla su altında kaldı. Sel, girdiği her sokağı yerle bir etti.

Sel bölgesinde, arama kurtarma faaliyetleri hızlandırıldı. Ekipler, dere yatakları, deniz kenarı ve enkazlarda bir kişiye daha ulaşmak için her yeri didik didik arıyor. Tahliye çalışmalarında şimdiye kadar 1700'den fazla kişi güvenli bölgelere götürüldü.

Ekipler, selin bıraktığı izlerin silinmesi için de seferber oldu. İş makineleriyle enkazlar kaldırılıyor, balçıkla kaplanan sokaklar temizleniyor.