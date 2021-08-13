Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 18:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da orman yangını kısmen kontrol altında
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.
Gümüşgöze ve Türktaş mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve personel yönlendirildi.
Havadan ve karadan müdahale sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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