Gümüşgöze ve Türktaş mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve personel yönlendirildi.

Havadan ve karadan müdahale sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı.