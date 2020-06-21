Haber Giriş: Kaynak: İHA
Fransa'da sarı yelekliler bakanlık binasını boyadı
[Fotoğraf: İHA]
Fransa’da sarı yelekliler yeniden sokaklara inerek, Sağlık Bakanlığı binasını kırmızıya boyadı. Göstericiler, sağlık çalışanlarının kötü şartlarda çalışmasını protesto ettiler.
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Sağlık Bakanlığı binası sarı yelekliler tarafından kırmızıya boyandı.
Bakanlığın önünde açıklama yapan göstericiler, sağlık sektöründeki kötü çalışma koşullarını eleştirdiler.
Göstericiler, sağlıkçıların bakanlık tarafından yok sayıldığını, bakanlığın para yönetimi konusunda kötü olduğunu söyledi.
Etiketler: sarı yelekliler gösteri sarı yelekliler fransaSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 01:00
Son Haberler
- 01:14
- 01:18
- 00:43
- 00:35
- 00:28
Sıradaki Haber
Libya ordusundan Sisi'ye sert yanıt
Yükleniyor lütfen bekleyiniz