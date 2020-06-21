Haber Giriş: Kaynak: AA
Afrin'de teröristlerin bombalı saldırısında 4 sivil yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de, terör örgütü PKK/YPG'nin araca yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 4 sivil yaralandı.
Zeytin Dalı Harekatı'yla terörde arındırılan Afrin ilçe merkezinde, park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Patlama sonucu 4 sivil yaralandı. Araç kullanılamaz hale gelirken çevrede maddi hasar oluştu.
Saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.
Etiketler: afrin terör saldırısı Terör örgütü YPG/PKKSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 00:10
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