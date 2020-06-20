Londra'da öğle saatlerinde Hyde Park'ta toplanan göstericiler, Parlamento Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Başka bir grup da Vauxhall bölgesinden yine Parlamento Meydanı'na yürüdü.

[Fotoğraf: AA]

"Yeter artık", "Suskunluğunuz ırkçılıktır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, hükümetten ayrımcılık ve ırkçılığa karşı harekete geçmesini istedi.

Londra'nın yanı sıra Coventry ve Newcastle ile İskoçya'nın Glasgow kentinde de gösteriler düzenlendi.

Gösteriler dördüncü haftasında

Siyahi George Floyd'un beyaz polislerce 25 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından ABD'de başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler, İngiltere'ye de sıçramıştı.

Polisle sık sık çatışma yaşanan gösterilerde, çok sayıda protestocu gözaltına alınırken onlarca polis de yaralanmıştı. Ayrıca Bristol kentinde bir köle tacirinin heykeli yıkılmış ve Londra'da eski Başbakan Winston Churchill heykeline "Bir ırkçıydı" yazılmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Geçen hafta sonu Churchill heykeli dahil bir çok heykel ve anıt metal plakalarla kapatılırken, heykelleri koruma iddiasıyla sokağa çıkan aşırı sağcılarla ırkçılık karşıtları arasında şiddet olayları yaşanmıştı.