Viyana'nın önemli noktalarından Karlsplatz’da toplanan protestocular, "Kimse illegal değildir", "Sınırlar açılsın", "Rotaları kapatmak, can almaktır", "İnsan hakları dokunulmazdır" yazılı pankartlar taşıdı.

[Fotoğraf: AA]

Şehrin önemli caddelerini trafiğe kapatan göstericiler, Heldenplatz’a yürüdü. Konuşmalarda başta Avusturya’daki iktidar olmak üzere Avrupa ülkelerinin sığınmacı ve yabancılara yönelik yaklaşımlarına tepki gösterildi.

[Fotoğraf: AA]

Özellikle yeni tip koronavirüs (Covid-19) sürecinde başta Yunanistan olmak üzere Balkan rotasındaki kamplarda insanlık dışı şartlarda yaşam mücadelesi veren sığınmacıların durumuna dikkati çekilerek sınırların açılması çağrısında bulunuldu.