Haber Giriş: Kaynak: AA
Avusturya'da ırkçı uygulamalar protesto edildi
[Fotoğraf: AA]
Avusturya’da, yurtlarından edilenlere yönelik gayrimeşru ve ırkçı uygulamalar "Dünya Mülteciler Günü'nde" protesto edildi.
Viyana'nın önemli noktalarından Karlsplatz’da toplanan protestocular, "Kimse illegal değildir", "Sınırlar açılsın", "Rotaları kapatmak, can almaktır", "İnsan hakları dokunulmazdır" yazılı pankartlar taşıdı.
[Fotoğraf: AA]
Şehrin önemli caddelerini trafiğe kapatan göstericiler, Heldenplatz’a yürüdü. Konuşmalarda başta Avusturya’daki iktidar olmak üzere Avrupa ülkelerinin sığınmacı ve yabancılara yönelik yaklaşımlarına tepki gösterildi.
[Fotoğraf: AA]
Özellikle yeni tip koronavirüs (Covid-19) sürecinde başta Yunanistan olmak üzere Balkan rotasındaki kamplarda insanlık dışı şartlarda yaşam mücadelesi veren sığınmacıların durumuna dikkati çekilerek sınırların açılması çağrısında bulunuldu.
Etiketler: avusturya Viyana dünya mülteciler günüSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 22:10
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