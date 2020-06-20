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Mısır'da Covid-19 vaka sayısı 53 bin 758'e yükseldi
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Mısır'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 89 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 53 bin 758'e çıktı.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 106'ya yükseldiği açıklandı.
Açıklamada, son 24 saatte 1547 kişiye Covid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 53 bin 758'e çıktığı belirtildi.
Bakanlık, toplam iyileşen sayısını 14 bin 327 olarak açıkladı.
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