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Fransa'da Covid-19 kaynaklı can kaybı 29 bin 633'e yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 633'e çıktı.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 641 artışla 197 bin 498'e ulaştı.
Covid-19 nedeniyle 715'i yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 837 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 73 gündür düşüyor.
Son 24 saatte hastanelerde 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 633 oldu.
Etiketler: fransa koronavirüs fransa covid-19Son Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 23:38
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