Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Michel isimli siyahi müzik yapımcısı, maske takmadığı gerekçesiyle polis tarafından durduruldu.

Polislerin gözaltına almak istediği adam stüdyo binasına sığındı.

Stüdyo girişinde polisler tarafından dakikalarca darp edilen ve yüzünden de yaralar alan adamın imdadına diğer çalışanlar yetişti.

Yaşananlar sırasında polisler bina dışına çıkarıldı ve kapı kapatıldı.

Polisler, yapımcıdan şikayetçi oldu

İçeri biber gazı atan ve kapıyı açarak müzik yapımcısını gözaltına alan polisler, yapımcıdan kendilerini darp ettiği gerekçesi ile şikayetçi oldu.

Kamera görüntüleri işin seyrini değiştirdi

Stüdyo çalışanlarının, şiddeti anbean kaydeden güvenlik kamerası görüntülerini savcılığa teslim etmesiyle işin seyri değişti.

Savcılık, ifadesini aldığı yapımcıyı serbest bıraktı, polisler hakkında soruşturma açtı.

"Bizleri koruması gereken polisler, bizi darp ediyor"

Müzik yapımcısı, savcılık ifadesi ardından kameralar karşısına geçerek yaşadıklarını anlattı.

Yapımcı, şunları söyledi:

"Bizleri koruması gereken polisler, bizi darp ediyor. Bu kişilerin cezalandırılmasını istiyorum. Benim, kendilerini darp ettiğimi, silahlarını almaya çalıştığımı iddia ettiler. Şanslıydım zira güvenlik kamerası bunları kaydetmişti, o görüntüler olmasaydı şu an karşınızda olamazdım."

Polisler açığa alındı

Görüntüler sosyal medyada da yayılınca devreye İçişleri Bakanı girdi. Polisler, soruşturma tamamlanana kadar açığa alındı.