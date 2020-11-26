Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 20:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan'dan Fransa'ya 'Dağlık Karabağ' notası
Azerbaycan, Fransız Senatosu'nun dün onayladığı Dağlık Karabağ kararı dolayısıyla Fransa'ya nota verdi.
Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross, Bakanlığa çağrıldı ve kendisine Azerbaycan'ın protesto notası verildi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık yetkilileri, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı, Helsinki Nihai Senedi, BM Güvenlik Konseyinin 1993 tarihli ilgili kararlarına ve uluslararası hukuk norm ve ilkelerine aykırı olan Fransa Senatosunun kararına karşı verilen notayla ilgili Büyükelçi Gross'u bilgilendirdi.
Büyükelçi Gross da Azerbaycan'ın notasını ülkesinde ilgili makamlara ileteceğini kaydetti.
Fransız Senatosu, dün Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetimini tanıyan kararı onaylamıştı.
Etiketler: Azerbaycan Dağlık Karabağ Fransa
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