New York'ta din adamlarının, Vali Andrew Cuomo'nun ibadethanelerdeki COVID-19 önlemlerine karşı açtığı dava, ABD Yüksek Mahkemesinde görüldü.

Yüksek Mahkemedeki 9 yargıcın 5'inin oyuyla, eyaletteki sinagog ve kiliselerde kişi kısıtlamasına gidilmesi yönündeki uygulama iptal edildi.

Muhafazakar yargıçların duruşu etkili oldu

Oylamada Amy Barrett'ın atanmasıyla sayıları artan muhafazakar yargıçların duruşunun etkili olduğu dikkati çekti.

New York Valisi Cuomo, eyalette virüs vakalarının artışının durdurulması adına ibadethanelerde kişi kısıtlamasına gidilmesinin gerekli olduğunu savundu.

"Burada bir çelişki var"

Yüksek Mahkeme Yargıcı Neil Gorsuch ise karar metninde, "Valiye göre, kiliseye gitmek güvenli değil ama gidip yeni bir bisiklet ve yeni bir şişe şarap alabilirsiniz. Burada bir çelişki var." değerlendirmesinde bulundu.