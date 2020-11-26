Suriye Anayasa Komitesi "küçük grup" üyelerinin 30 Kasım-4 Aralık'ta tarihleri arasında Cenevre'de yapacağı dördüncü tur görüşmeleri için planlamalar son halini alıyor.

BM Cenevre Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Beşşar Esed rejiminin, sivil toplum kuruluşlarının ve Suriye muhalefeti temsilcilerinden oluşan yazım ekibinin Cenevre'de yeniden bir araya geleceği aktarıldı.

4. tur görüşmelerinde, ağustos ayında gerçekleşen son turun da gündem maddesi olan "ulusal kurumlar ve ilkeler" ele alınacak.

Pazartesi başlayacak toplantılarda muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütecek.

5. tur görüşmeleri de ocak ayında

Yeni tip koronavirüs (COVID-9) salgınının engel olmaması durumunda taraflar ocak ayında 5. tur görüşmelerinin düzenlenmesi için anlaştı. Bu turun gündemi ise "anayasanın temel ilkeleri" olacak.

3. tur görüşmeleri ağustosta yapılmıştı

15'er kişiden meydana gelen anayasanın yazımından sorumlu "küçük grup" üyeleri 9 ay gibi uzun bir aradan sonra 3. tur görüşmeleri için ağustosta Cenevre'de yeniden bir araya gelmişti.

"Toplantıların genel anlamda olumlu geçtiğini söyleyebilirim"

3. turun ardından konuşan muhaliflerin eş başkanlığını yürüten Bahra, Suriye'nin geleceğini şekillendirecek yeni anayasanın yazımı için "küçük bir adım" atıldığını belirterek "Son tura göre, toplantıların genel anlamda olumlu geçtiğini söyleyebilirim." demişti.