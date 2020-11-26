Talal, açıklamasında, "Görevim hassas ve titizdi. Bu görevi bana milli ve temiz niyetli bir kişi (Başbakan Mustafa el-Kazımi) tevdi etmişti." ifadelerini kullandı.

Talal, ülkeye başka bir mecra ve mekandan hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

Diplomasiye geçiyor

Hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ahmed Molla Talal​​​​​​​, ilerleyen günlerde Körfez ülkelerinden birine büyükelçi olarak atanmayı bekliyor.