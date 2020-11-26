Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta Hükümet Sözcüsü Talal istifa etti
[Fotoğraf: AA]
Irak Hükümet Sözcüsü Ahmed Molla Talal, görevi bıraktığını açıkladı.
Talal, açıklamasında, "Görevim hassas ve titizdi. Bu görevi bana milli ve temiz niyetli bir kişi (Başbakan Mustafa el-Kazımi) tevdi etmişti." ifadelerini kullandı.
Talal, ülkeye başka bir mecra ve mekandan hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.
Diplomasiye geçiyor
Hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ahmed Molla Talal, ilerleyen günlerde Körfez ülkelerinden birine büyükelçi olarak atanmayı bekliyor.
Etiketler: Irak
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