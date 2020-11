Örgütün Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yılın 10 ayında Yemen'de 204 bin 291 şüpheli kolera vakası görüldüğü belirtildi.

Kolera vakalarına bağlı 53 kişi yaşamını yitirdi. DSÖ'nün Yemen'deki yetkili mercilerin kolera ile mücadelesine desteği sürüyor.

A total of 204,291 suspected cholera cases and 53 associated deaths were reported during the first ten months of 2020 in #Yemen.



