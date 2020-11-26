Ülkedeki toplam vaka sayısı 106 bin 101'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 1609 artarak 68 bin 572'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 32 artarak 1256'ya çıktı.

Bugüne kadar 1 milyon 665 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da, 36 bin 273 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da, COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina süresi 28 Aralık'a kadar uzatılmış, virüse karşı alınan önlemler sıkılaştırılmıştı.