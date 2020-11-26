Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan'da rekor vaka artışı
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan'da son 24 saatte 3 bin 705 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Ülkedeki toplam vaka sayısı 106 bin 101'e yükseldi.
Sağlığına kavuşanların sayısı 1609 artarak 68 bin 572'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 32 artarak 1256'ya çıktı.
Bugüne kadar 1 milyon 665 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da, 36 bin 273 kişinin tedavisi sürüyor.
Azerbaycan'da, COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina süresi 28 Aralık'a kadar uzatılmış, virüse karşı alınan önlemler sıkılaştırılmıştı.
Etiketler: Azerbaycan Koronavirüs
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