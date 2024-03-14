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Dünya
AA 14.03.2024 13:13

Fransa'da polisin "dur" ihtarına uymayan skuter sürücüsü hayatını kaybetti

Fransa'da polisin uyarısına rağmen durmayan 19 yaşındaki skuter sürücüsü, geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Fransa'da polisin "dur" ihtarına uymayan skuter sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: Reuters]

Ulusal basındaki haberlere göre, Ile-de-France bölgesinde Paris banliyölerinden Seine-Saint-Denis'e bağlı Aubervilliers'de iki tekerlekli skuterin sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymadı.

Polisle yaşanan kovalamaca sonucu üzerinde 2 kişi bulunan skuter, başka bir polis aracına çarptı.

Polis yetkilileri, 19 yaşındaki gencin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, diğer yolcunun ise bacağından yaralandığını bildirdi. Yaralı yolcunun tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi.

Görgü tanığı, polis aracının, skuterin önünü keserek ölümcül kazaya neden olduğunu ve çarpma sonrası skuter sürücüsünün bir kamyonetin altına sürüklendiğini iddia etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransa'da Aralık 2023'te, skuterde seyahat eden 17 yaşındaki iki genç, polis kovalamacasının ardından geçirdikleri kazada hayatını kaybetmişti.

Fransız polisi Nanterre'de 27 Haziran 2023’te, içinde 3 kişi bulunan araca ateş açmış ve 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü. Nael'in ölümü, ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

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