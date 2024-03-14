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Dünya
AA 14.03.2024 12:50

AB: Gazze'ye insani yardım için günde en az 500 tırın girişine ihtiyaç var

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kıbrıs Adası'ndan Gazze'ye insani yardım gönderme girişiminin, kara yolları üzerinden insani erişime alternatif olmadığı mesajını vererek, bölgeye günde en az 500 tır veya eş değer yardım girişine ihtiyaç olduğunu bildirdi.

AB: Gazze'ye insani yardım için günde en az 500 tırın girişine ihtiyaç var

Von der Leyen, X hesabı üzerinden, Kıbrıs Adası'ndan Gazze'ye insani yardım gönderme girişimiyle ilgili açıklama yaptı.

AB Komisyonu Başkanı, "Koridor, genişletilmiş kara yolları da dahil olmak üzere tüm güzergahlardan Gazze'ye yardım akışını artırmaya yönelik sürekli çabanın bir parçası olmalıdır. Şu anda günde en az 500 tır veya eş değer yardımın girişine ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Katar Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, Birleşmiş Milletler Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, AB Komisyonunun insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, video konferansla ortak görüşme yapmıştı.

Görüşmenin ardından kabul edilen ortak açıklamada, karadan yardım girişinin önemi vurgulanmıştı.

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