Puslu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.03.2024 11:53

İsrail'in 160 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 341'e yükseldi

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 69 artarak 31 bin 341'e çıktı.

İsrail'in 160 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 341'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 160 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 69 Filistinliyi daha öldürdüğü kaydedilen açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 341'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 110 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 73 bin 134'e ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Filistinli aktivist Hassan: İsrail kasıtlı olarak Filistinlilerin gıda sistemini hedef alıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:06
Yeşil dönüşümde bu yıl 50 firma desteklenecek
12:07
Son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi
12:02
Tüketicilerin online alışveriş ve internet aboneliği şikayetleri arttı
12:15
Turistik trenlere iki rota daha eklendi
11:53
Doğal depolarda muhafaza edilen tohumluk patatesler tarlalara yollanıyor
11:47
THY'nin bazı Almanya seferleri iptal edildi
Tohumluk patatesler yer altından tarlalara sevk ediliyor
Tohumluk patatesler yer altından tarlalara sevk ediliyor
FOTO FOKUS
Tokat'ta otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu: O anlar kamerada
Tokat'ta otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ