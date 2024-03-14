İsrail ordusu, Gazze'ye yardım taşıyan gemiyi karşılamaya hazırlandığını duyurdu

İsrail ordusu, bombardımanı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların ilk kez deniz yoluyla ulaşımına dair açıklama yaptı.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms ile ABD merkezli World Central Kitchen kuruluşunun 200 tonluk gıda yardımını taşıyan ve 12 Mart'ta Kıbrıs Adası üzerinden yola çıkan gemiyi karşılamaya hazırlanıldığı aktarılan açıklamada, "yardım operasyonunun İsrail hükümeti ile ABD yönetiminin talebi doğrultusunda İsrail ordusu ve sivil yetkilileriyle koordineli biçimde" gerçekleştirildiğine yer verildi.

Rum gazeteleri yardım malzemesinin, öncesinde İsrailli yetkililer tarafından da denetlendiğini, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka Limanı'ndan hareket eden geminin Gazze açıklarına 2 gün içerisinde ulaşmasının beklendiğini yazmıştı.