Fransa'da olaylar sırasında sosyal medya kısıtlandı: Kayıtsız kalamazdık

Fransa'da, 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan eylemlerde sosyal medya yine ön plandaydı.

Cumhurbaşkanı Emmauel Macron'un "gerekirse sosyal medyaya müdahale edilebilmeli" sözleri tepkiyle karşılansa da, hükümet sözcüsü Olivier Véran 'ın açıklamaları Macron'un planını doğruladı.

Veran şiddetin arttığı saatlerde sosyal medyada kısıtlamaya gidildiğini açıkladı.

Fransa hükümet sözcüsü Veran, LCI kanalında canlı yayınında konuştu.

Özellikle SnapChat platformuna entegre çalışan Snap Map uygulamasına değindi.

Göstericilerin bulundukları yerleri birbirine haber verdiğini ve koordine olduklarını kaydetti.

"Buna kayıtsız kalmamız söz konusu olamazdı." dedi.

27 Haziran'da Nanterre'de Cezayir kökenli Nahel'in ölümünün ardından, Paris, Lyon ve Marsilya başta olmak üzere çok sayıda kentte protesto gösterileri başlamıştı.

Şiddete dönüşen gösterilerde yaklaşık 4 bin kişi gözaltına alınmış, 360'tan fazla protestocu da tutuklanmıştı.