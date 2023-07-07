Çok Bulutlu 28.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.07.2023 13:31

İsveç'in eski bakanından "Türkiye'nin maruz kaldığı terör saldırılarını ciddiye almadık" itirafı

Eski İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'nin ciddi şekilde terör saldırılarına maruz kaldığını ve İsveç dahil diğer ülkelerin bu durumu ciddiye almadığını belirtti.

İsveç'in eski bakanından "Türkiye'nin maruz kaldığı terör saldırılarını ciddiye almadık" itirafı

İsveç devlet televizyonu SVT'nin ülkenin NATO üyeliğine başvuru sürecini ele alan "Processen" adlı belgeselinde görüşlerine yer verilen Linde, Türkiye'nin terör konusundaki söylemlerinde haklı olduğunu dile getirdi.

Linde, "Türkiye'nin ciddi bir şekilde terör saldırılarına maruz kaldığını ve biz dahil diğer ülkelerin bunu ciddiye almadığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin İsveç'te finans kaynaklarının bulunduğuna dikkati çeken Linde, "Finans kaynakları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunları eleştirme hakkı var. Bu, Erdoğan'a İsveç'in terörist olarak sınıflandırılan PKK'dan gelen tehdidi ciddiye almadığını eleştirme hakkı da veriyor." dedi.

Ann Linde, 10 Eylül 2019-17 Ekim 2022'de Sosyal Demokrat hükümetinde dışişleri bakanı olarak görev yaptı. İsveç, Linde döneminde 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu.

ETİKETLER
İsveç PKK/YPG Terör Örgütü Terör Saldırısı
Sıradaki Haber
Dünya'da 6 Temmuz "en sıcak gün" olarak kayıtlara geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:29
AB ortak gaz alımına devam ediyor
14:48
Stoltenberg: Türkiye ile İsveç arasında üzerinde anlaşılamayan konular var
14:22
Fransa'da olaylar sırasında sosyal medya kısıtlandı: Kayıtsız kalamazdık
14:13
İngiltere'de öğretmenler bu hafta ikinci kez greve gitti
14:05
Ankara'nın bir yıl yetecek suyu var
14:11
Avrupa Uzay Ajansının Ariane 5 roketi son kez fırlatıldı
Gençler Türkiye Kürek Kupası Yarışları Ankara'da başladı
Gençler Türkiye Kürek Kupası Yarışları Ankara'da başladı
FOTO FOKUS
Fransızlar şiddet olayları hakkında ne düşünüyor?
Fransızlar şiddet olayları hakkında ne düşünüyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ