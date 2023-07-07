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Dünya
AA 07.07.2023 13:58

Avrupa Uzay Ajansının Ariane 5 roketi son kez fırlatıldı

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) fırlatma hizmetleri şirketi Arianespace, Ariane 5 roketini son kez uzaya gönderdi.

Avrupa Uzay Ajansının Ariane 5 roketi son kez fırlatıldı

Arianespace, Fransız Guyanası'ndan 5 Temmuz'da Ariane 5 roketini fırlattığını açıkladı.

Açıklamada, son kez uzaya gönderilen Ariane 5'in toplam 117 görev gerçekleştirdiği kaydedildi.

Ariane 5'in son görevinde Fransız askeri telekomünikasyon uydusu SYRACUSE 4B ve Alman telekomünikasyon uydusu Heinrich-Hertz'i taşıdığı belirtildi.

Açıklamada iki uydunun da başarıyla yörüngeye yerleştiği aktarıldı. Alman uydusu, iletişim konusundaki yeni zorluklara çözüm geliştirmeyi amaçlıyor.

Açıklamada, Ariane 5'in yerini Ariane 6'nın alacağı kaydedildi.

Fransız Arianespace şirketi, 1980'den bu yana Fransız Guyanası'nın Kourou şehrinde bulunan uzay merkezinde fırlatma hizmetleri veriyor.

İlk kez 1996'da fırlatılan Ariane 5 sayesinde bugüne kadar 197 uydu yörüngeye yerleştirildi.

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