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Dünya
AA 03.02.2025 07:27

Fransa'da kayalar yola düştü, 1000'den fazla kişi trafikte mahsur kaldı

Fransa'nın güneydoğusundaki Savoie vilayetinde otoyola kaya parçalarının düşmesi sonucu kilitlenen trafikte 1000'den fazla kişi mahsur kaldı.

Fransa'da kayalar yola düştü, 1000'den fazla kişi trafikte mahsur kaldı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin Savoie vilayetinde tatil beldelerine ulaşım sağlayan RN90 otoyoluna dün 3 büyük kaya parçası düştü.

Bir otomobil sürücüsünün hafif yaralandığı olayda, kara yolu trafiği durma noktasına geldi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Olay nedeniyle, 1000'den fazla kişi, geceyi civardaki kasabalarda bulunan sığınma merkezlerinde geçirmek zorunda kaldı.

Savoie Valiliği otoyolda hasar giderme çalışmalarının sürdüğünü ve ulaşımın normal seyrine dönmesinin birkaç gün alacağını açıkladı.

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