Parçalı Bulutlu 0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.02.2025 06:24

AB tarihinde bir ilk: Avrupa ülkeleri savunma zirvesi yapacak

Avrupa Birliği (AB), bugün düzenleyeceği ilk savunma konulu zirve toplantısında Avrupa'nın bu alanda kendi sorumluluğunu daha fazla üstlenmesi için neler yapılabileceğini tartışacak. Bu AB'nin tarihinde ilk savunma toplantısı olacak.

AB tarihinde bir ilk: Avrupa ülkeleri savunma zirvesi yapacak
[Fotograf: AFP]

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin liderleri, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın liderliğinde Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda bugün gün boyunca Avrupa'nın savunmasının geleceğini tartışacak.

Bu AB'nin tarihinde ilk savunma toplantısı olacak.

Gayriresmi nitelikli toplantıda herhangi bir karar alınmayacak ancak özellikle haziran ayında yapılacak ve savunmaya özel önem atfedilmesi planlanan zirvede alınacak kararlara zemin hazırlanacak.

Zirvenin bir bölümüne NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer da katılacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 1 Aralık 2024'te başlayan yeni 5 yıllık idari dönemin ilk icraatlarından biri olarak ilk 100 gün içinde savunma konusunda "beyaz kitap/bülten" (white book) hazırlayacağını duyurmuştu.

"Rusya tehdidi"

Von der Leyen, yeni ekibinde ilk kez savunmadan sorumlu portföy oluşturmuş, Litvanyalı siyasetçi Andrius Kubilius bu göreve getirilmişti.

Kubilius ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın hazırlıklarını birlikte sürdürdüğü belge, temel olarak Avrupa'nın savunma sektöründeki kapasitesini, endüstriyel rekabet gücünü ve yatırım ihtiyaçlarını ele alıyor.

Özellikle Rusya'dan yönelen tehdit karşısında AB'nin "savunma entegrasyonuna" yönelik genel yaklaşımını çerçeveliyor.

Bunun için de kıta genelinde hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Avrupa hava kalkanı, siber savunma yetenekleri, daha yakın AB-NATO işbirliği, üye ülkeler tarafından daha verimli ve yüksek miktarda savunma harcaması, savunma tedarikinde dış bağımlılıkların azaltılması gibi başlıklarda öneriler yer alıyor. 

ETİKETLER
Avrupa Birliği Rusya NATO Mark Rutte İngiltere AB
Sıradaki Haber
Trump'ın "sınır çarı" Homan: Sınır geçişlerinde yüzde 93 azalma oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:53
Kuzey Kore'den, ABD Dışişleri Bakanının "haydut devlet" nitelendirmesine sert tepki
07:50
İskoçya’nın plastik atık sorunu: Loch Long nasıl çöplüğe dönüştü?
07:43
İngiltere'de yapay zeka ile üretilen çocuk istismarı görsellerine yeni yasal düzenleme
07:29
Fransa'da kayalar yola düştü, 1000'den fazla kişi trafikte mahsur kaldı
07:20
Şubatta ekonomi takvimi yoğun
06:41
Trump'ın ek gümrük vergileri sonrası Toronto'da ABD ulusal marşı yuhalandı
Müsilaj Marmara'yı yeniden sardı
Müsilaj Marmara'yı yeniden sardı
FOTO FOKUS
Şanlıurfa'da kamyon çarptığı otomobille üst geçitten düştü
Şanlıurfa'da kamyon çarptığı otomobille üst geçitten düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ