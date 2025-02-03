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Dünya
AA 03.02.2025 04:27

Trump, Katil Netanyahu ile görüşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'a geldi.

Trump, Katil Netanyahu ile görüşecek

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon, Netanyahu'yu diğer yetkililerle birlikte Maryland'deki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nde karşıladığı görüntüyü paylaştı.

Danon, "Başkan Trump'la görüşmek için Washington'a gelen Başbakan Netanyahu'yu karşılamaktan heyecan duydum. Bu, iki ülke arasındaki derin ittifakı derinleştirecek ve işbirliğimizi artıracak önemli bir görüşme." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun yarın ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la bir araya gelmesi, salı günü ise Beyaz Saray'da Trump'la görüşmesi öngörülüyor.

Netanyahu ve Trump'ın gündeminde, Gazze, esirler ve İran'ın yer alması bekleniyor

Washington'a hareket etmeden önce Netanyahu, Hamas ve Hizbullah'a karşı saldırılarıyla Orta Doğu'nun çehresini değiştirdiğini öne sürerek, bu kararlarla haritayı yeniden çizdiklerini savunmuştu.

Netanyahu, "Ancak Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

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