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Dünya
AA 02.02.2025 23:18

Hamas: Lahey Grubu işgalin sonlandırılması için önemli ve temel bir adım

Hamas, Filistin'i destekleyen ülkelerin oluşturduğu "Lahey Grubu'nun kurulmasını önemli ve temel bir adım" olarak değerlendirdi.

Hamas: Lahey Grubu işgalin sonlandırılması için önemli ve temel bir adım

Yapılan açıklamada, Filistin topraklarındaki işgale son verilmesi, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının desteklenmesi ve bağımsız Filistin devletinin kurulması amacıyla kurulan Lahey Grubu’na üye ülkelerin girişiminin, takdir edildiği belirtildi.

Grubun, İsrail işgalini uluslararası düzeyde sona erdirme çabalarının önemi vurgulandı.

Hamas, İsrai'in küresel alanda izole edilmesi gerektiği ifade etti.

Tüm ülkelere, Filistin'deki işgalin sona erdirilmesi için Lahey Grubu'na katılma çağrısı yapıldı.

Ocak ayının son günü, Hollanda'da düzenlenen toplantıyla Belize, Bolivya, Kolombiya, Küba, Honduras, Malezya, Namibya, Senegal ve Güney Afrika'nın katılımıyla "Lahey Grubu" kuruldu.

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