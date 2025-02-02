Açık 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.02.2025 18:24

Katil İsrail'in Gazze'de bir araca düzenlediği saldırıda biri çocuk 5 kişi yaralandı

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bir aracı hedef alması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'de bir araca düzenlediği saldırıda biri çocuk 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Görgü tanıkları İsrail ordusunun, insansız hava araçlarıyla (İHA) Reşid Caddesi'nde sivil bir aracı hedef aldığını belirtti.

Bölgedeki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, katil İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine giden bir aracı Reşid Caddesi'nde hedef aldı.

Araçta bulunan 5 Filistinli yaralı halde Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi'ne ulaştırılırken, aralarında ağır bir yaralı çocuğun olduğu bilgisi verildi.

Hastane kaynakları, ağır yaralı gelen çocuğa resüsitasyon yapıldığı ve durumunun kritik olduğunu ifade etti.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail Batı Şeria'daki Cenin'de evleri havaya uçurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:42
Bursa'da bir binanın çatı katında yangın çıktı
19:13
İletişim Başkanlığından Şanlıurfa'daki inşa seferberliğine ilişkin paylaşım
17:49
Ege Denizi'nde son 24 saatte 30'un üzerinde deprem oldu
17:44
İşgalci İsrail Batı Şeria'daki Cenin'de evleri havaya uçurdu
17:42
Sağlık Bakanlığı'ndan SMA hastalarıyla ilgili yapılan paylaşımlarla ilgili detaylar
17:31
Etem Çalışkan son yolculuğuna uğurlandı
Müsilaj Marmara'yı yeniden sardı
Müsilaj Marmara'yı yeniden sardı
FOTO FOKUS
İletişim Başkanlığından Şanlıurfa'daki inşa seferberliğine ilişkin paylaşım
İletişim Başkanlığından Şanlıurfa'daki inşa seferberliğine ilişkin paylaşım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ