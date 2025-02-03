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Dünya
AA 03.02.2025 06:38

Trump'ın ek gümrük vergileri sonrası Toronto'da ABD ulusal marşı yuhalandı

Kanadalı sporseverler, ABD'nin Kanada'dan ithalata yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmesi sonrası Toronto'daki NBA maçında ABD ulusal marşını yuhaladı.

Trump'ın ek gümrük vergileri sonrası Toronto'da ABD ulusal marşı yuhalandı

Kanada'nın Toronto kentindeki Scotiabank Arena'da, Toronto Raptors ile Los Angeles Clippers takımları, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) maçında karşı karşıya geldi.

ABD basınındaki haberlere göre Kanadalı sporseverler, maçın başlama düdüğü öncesi okunan ABD ulusal marşını yuhalarken, Kanada ulusal marşını yüksek sesle söyledi.

Söz konusu eylemin, hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada'ya yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmesine tepki olarak yapıldığına dikkati çekildi.

Ayrıca Ottawa'daki Ulusal Hokey Ligi'nde konuk bir ABD takımına karşı oynanan maç sırasında Star-Spangled Banner yuhalandı.

Ek gümrük vergisi

ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında gümrük vergisi getirildiğini duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise misilleme olarak ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını, bu tarifenin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için 4 Şubat Salı gününden itibaren, 125 milyar Kanada doları değerindeki mallar için ise 21 gün içinde yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

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