Fransa’da kamyon şoförleri, artan akaryakıt fiyatlarını protesto etti

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa'nın Lyon kentinde Avrupa Karayolu Taşımacılığı Örgütünün (OTRE) çağrısı ile akaryakıt fiyatlarındaki aşırı artışa tepki gösteren kamyon şoförleri eyleme gitti.

Kamyon şoförleri, kentin güneyindeki A7 otoyolunda trafiği yavaşlattı.

OTRE Genel Temsilcisi Jean-Marc Rivera, dün yaptığı açıklamada, Orta Doğu’da yaşanan gerilimin yarattığı akaryakıt krizi karşısında, Fransız hükümeti ile yapılan görüşmelerin "çıkmazda" olduğunu belirterek, eyleme gideceklerini duyurmuştu.

Hükümet, kara yolu taşımacılığı dahil balıkçılık ve tarım sektörlerinde akaryakıt fiyatlarından en çok etkilenen kesimler için 70 milyon avroluk yardım paketi açıklamıştı.

ABD-İsrail ve İran Savaşı nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.