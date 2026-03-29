Dünya
AA 29.03.2026 14:32

Fransa’da kamyon şoförleri, artan akaryakıt fiyatlarını protesto etti

Fransa’da, ABD-İsrail saldırılarının ve İran’ın misillemelerinin akaryakıt fiyatlarında neden olduğu artışı protesto eden kamyon şoförleri, Lyon’da eylem yaptı.

Fransa’da kamyon şoförleri, artan akaryakıt fiyatlarını protesto etti
[Fotograf: AFP]

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa'nın Lyon kentinde Avrupa Karayolu Taşımacılığı Örgütünün (OTRE) çağrısı ile akaryakıt fiyatlarındaki aşırı artışa tepki gösteren kamyon şoförleri eyleme gitti.

Kamyon şoförleri, kentin güneyindeki A7 otoyolunda trafiği yavaşlattı.

OTRE Genel Temsilcisi Jean-Marc Rivera, dün yaptığı açıklamada, Orta Doğu’da yaşanan gerilimin yarattığı akaryakıt krizi karşısında, Fransız hükümeti ile yapılan görüşmelerin "çıkmazda" olduğunu belirterek, eyleme gideceklerini duyurmuştu.

Hükümet, kara yolu taşımacılığı dahil balıkçılık ve tarım sektörlerinde akaryakıt fiyatlarından en çok etkilenen kesimler için 70 milyon avroluk yardım paketi açıklamıştı.

ABD-İsrail ve İran Savaşı nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Fransa
NATO'dan Türkiye'de düzenlenecek zirveye dair "100 gün kaldı" paylaşımı
15:26
DMM'den 'Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor' iddialarına yalanlama
15:12
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
15:24
İstanbul'da uçuşlara yağmur engeli
14:59
Bakan Çiftçi'den APP plaka açıklaması: Amacımız vatandaşa zorluk çıkarmak değil
15:13
ABD basını: İran'ın ABD üssüne saldırısında 15 asker yaralandı, yakıt ikmal uçakları ve bir AWACS hasar gördü
14:51
Trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
