AA 29.03.2026 12:58

Ateşkesi ihlal eden katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 8 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki saldırılarında 8 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Ateşkesi ihlal eden katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 8 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Nasır Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde Filistinlilerin toplandığı iki alanı bombaladı. Saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail askerlerinin Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Suheyl Kavşağı çevresinde ateş açması sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları İsrail savaş gemilerinin Han Yunus kenti sahiline ateş açtığını da bildirdi.

İsrail helikopterleri Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampının doğusundaki bölgelere makineli tüfeklerle ateş açtı; can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılar düzenliyor.

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail'in saldırılarında 10 Ekim'den bu yana 702 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 278'e, yaralı sayısının ise 172 bin 13'e çıktığı kaydedilmişti.

İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
