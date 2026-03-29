TRT Haber 29.03.2026 14:19

NATO'dan Türkiye'de düzenlenecek zirveye dair "100 gün kaldı" paylaşımı

NATO, Türkiye'de düzenlenecek 2026 NATO Zirvesi'ne 100 gün kaldığını belirten bir mesaj paylaştı.

NATO'dan Türkiye'de düzenlenecek zirveye dair "100 gün kaldı" paylaşımı

NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara'da düzenlenecek 2026 NATO Zirvesi'ne 100 gün kaldı." denildi.


Paylaşımda, "Türkiye, 2004 yılında Istanbul’da gerçekleşen zirvenin ardından ikinci kez NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. NATO Zirveleri, İttifakın karşı karşıya olduğu önemli konularda kararlar almak üzere müttefik liderleri bir araya getiriyor." ifadeleri kullanıldı.

NATO üyesi ülkelerin liderleri 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da bir araya gelecek.

Tarihi yapıları yarı değerli taşlara resmettiler
Tarihi yapıları yarı değerli taşlara resmettiler
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
