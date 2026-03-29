NATO'dan Türkiye'de düzenlenecek zirveye dair "100 gün kaldı" paylaşımı

NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara'da düzenlenecek 2026 NATO Zirvesi'ne 100 gün kaldı." denildi.

????️ 100 days to go until the 2026 #NATOsummit in Ankara, Türkiye ????????



This is the second time Türkiye will host a NATO Summit, following Istanbul in 2004. NATO Summits bring together Allied leaders to take decisions on important issues facing the Alliance pic.twitter.com/VOlbFyVl3U — NATO (@NATO) March 29, 2026

Paylaşımda, "Türkiye, 2004 yılında Istanbul’da gerçekleşen zirvenin ardından ikinci kez NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. NATO Zirveleri, İttifakın karşı karşıya olduğu önemli konularda kararlar almak üzere müttefik liderleri bir araya getiriyor." ifadeleri kullanıldı.

NATO üyesi ülkelerin liderleri 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da bir araya gelecek.