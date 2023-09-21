Açık 27.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.09.2023 11:58

Fransa'da işten atılan kadın piyangodan 109,3 milyon euro ikramiye kazandı

Fransa'da yakın zamanda işten çıkarılan bir kadının, oynadığı piyangodan 109,3 milyon euro ikramiye kazandığı bildirildi.

Fransa'da işten atılan kadın piyangodan 109,3 milyon euro ikramiye kazandı

Fransa'nın milli piyango oyunlarının işletmecisi FDJ'den yapılan açıklamaya göre, Morhiban kentinde yaşayan ve yakın zamanda işten çıkarılan bir kadın, talihini değiştirmek için Euromillions adlı piyangodan bilet aldı.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen ve 50 yaşında olduğu belirtilen kadın, biletini kontrol ettiğinde piyangoyu kazandığını anladı.

İlk başta ödülün ne kadar olduğu hakkında bilgisi olmayan talihli, internette yaptığı araştırmada toplamda 109 milyon 268 bin 140 euro kazandığını öğrendi.

İkramiye çekini alan kadın, yaptığı açıklamada "Normalde yıldırım çarpma olasılığı piyangoyu kazanma olasılığından daha yüksek. Kaderin cilvesine kimse akıl erdiremez." ifadesini kullandı.

Talihli kadın, iş stresinden uzak duracağını, kazandığı parayla vakıf çalışmalarına katılacağını ve hayalini kurduğu bir ev aldıktan sonra çok istediği Meksika ile Tayland'a seyahate çıkacağını aktardı.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
Hindistan, Kanada vatandaşlarına vizeleri askıya aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:08
Bakan Güler, Karabağ'daki başarı dolayısıyla Hasanov'u kutladı
13:03
Güney Kore'den, Kuzey'in "silah ticareti" ile bağlantılı 10 kişi ve 2 kuruma yaptırım kararı
13:05
Çölleşme Arap ülkelerindeki tarım alanlarını "yok olma" tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor
13:01
Sinemalarda 10 yeni film vizyona girecek
13:05
16 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün cezası belli oldu
12:48
Turizm bölgelerindeki havalimanlarını 123,7 milyon yolcu kullandı
Türkiye'nin tek buz müzesinde temiz çevre mesajı veriyorlar
Türkiye'nin tek buz müzesinde temiz çevre mesajı veriyorlar
FOTO FOKUS
Libya'daki fırtınada sürüklenen araçlar Derne'yi araba mezarlığına çevirdi
Libya'daki fırtınada sürüklenen araçlar Derne'yi araba mezarlığına çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ