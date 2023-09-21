New York’taki Türkevi, BM haftasında Türkiye'nin diplomasi merkezi haline geldi

BM binasının tam karşısında yer alan Türkevi, BM haftası nedeniyle 150’den fazla devlet ve hükümet başkanı ile yüzlerce üst düzey diplomatı ağırlayan New York’ta yoğun diplomasi görüşmelerinin yaşandığı merkezlerden biri oldu.

Geçen yıl çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ve heyetin ziyaret ettiği Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl da Asya'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Amerika kıtasına 15’ten fazla lider ve heyetle görüşmeler gerçekleştirdi.

Erdoğan, BM Genel Kurulu görüşmeleri için geldiği New York’ta, ikili temaslar çerçevesinde ilk olarak Türkevi’nde Gürcistan Başbakanı Iraklı Garibaşvili'yi kabul etti.

[Fotoğraf: AA]

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nde Ahıska Türklerini kabulünde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen Ahıska Türklerine kimlik kartlarını verdi, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlk gün Türkevi’nde en ilgi çeken kabullerden biri de Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın Erdoğan ile yaptığı görüşme oldu. Erdoğan, Türkevi’ndeki kabule, kucağında oğluyla gelen Musk’ı Tesla'nın 7. fabrikasını Türkiye'de kurmaya çağırdı, Musk’a kendi yazdığı kitapların İngilizce versiyonunu, oğluna da futbol topu hediye etti.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, Türkevi’nde ilk günkü temaslarının son ayağı olarak Amerikan PBS kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkevi’nde "Türkiye Yüzyılı" vizyonu

Türkevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programı kapsamında ikinci gün ABD'de faaliyet gösteren bazı düşünce kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve SETA tarafından düzenlenen programda Erdoğan, Türkiye'nin, Cumhuriyet'in ikinci asrına "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla hazırlandığına vurgu yaptı, Türkiye’nin küresel ve bölgesel sorunların çözümüne yönelik katkılarından söz etti.

Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Türkevi’nde "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" etkinliği kapsamında düzenlenen imza törenine katıldı. Erdoğan burada, Emine Erdoğan’ın önderlik ettiği harekete bireysel katılımı sağlamak amacıyla internet sitesi üzerinden imzaya açılan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalayan ilk kişi olarak sıfır atık gönüllüsü oldu.

Aynı gün yüksek katılımlı iki programın dışında Türkevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’la görüşmelerine ev sahipliği yaptı.

[Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Türkevi'nde kabul etti | Fotoğraf: AA]

BM haftası kapsamında Türkevi’nde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, sırasıyla, İtalya Başbakanı Georgia Meloni, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i kabul ederek ikili görüşmeler yaptı.

Erdoğan, temaslarının son gününde Türkevi’nde ayrıca Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabulünün yanı sıra Türk gazetecilerle de sohbet etti.

Emine Erdoğan öncülüğünde Türkevi’ndeki çevre etkinlikleri ses getirdi

Türkevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da katıldığı etkinlik, tören ve ikili görüşmelere de ev sahipliği yaptı.

Bunların arasında Türkevi’nde en dikkati çeken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı, "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" adlı çevre etkinliğinin yanı sıra Emine Erdoğan, New York Belediye Başkanı Eric Adams başta olmak üzere, devlet başkanı eşleri, BM üst düzey yöneticileri ve diğer ülke diplomatlarını ağırladı.

Emine Erdoğan, bu etkinlikten ayrı olarak, başkanlığını üstlendiği BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu üyeleriyle Türkevi’nde düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Türkevi’nde, ayrıca, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun eşi Veronica Alcocer Garcia ile bir araya gelen Emine Erdoğan, yine Türkevi’nde, "Türkiye'nin Dokuma Atlası" adlı kültürel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı Olgunlaşma Enstitülerinde üretilen el emeği tekstil ürünlerinin sergilendiği programda, diğer ülkelerin lider eşlerine ve seçkin yabancı davetlilere hitap etti.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği

New York’taki Türkevi binası, BM 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yoğun diplomasi trafiğine de sahne oldu.

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Kurul marjında Türkevi’nde sırasıyla, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı Micheal Martin, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ve AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ile bir araya geldi.

Fidan, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elon Musk, düşünce kuruluşlarıyla yuvarlık masa ve bazı devlet başkanlarıyla yaptığı görüşmelere de eşlik etti.

Türkevi: New York siluetine eklenen cazibe merkezi

Bundan 44 yıl önce ABD'deki Türk toplumunun manevi desteği ve merhum Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in vizyonuyla zor şartlarda teknoloji devi IBM şirketinden satın alınan Türkevi, 1977'den 2014'e kadar Türk diplomatik misyonlarına hizmet verdikten sonra yıkılıp aynı yere yeniden inşa edildi.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 18 Eylül 2017’de temeli atıldıktan sonra 20 Eylül 2022’de yine Erdoğan tarafından kurdelesi kesilerek hizmete giren Türkevi, açıldığı ilk günden bu yana New York’ta diplomasi ve sosyal ve kültürel etkinliklerin çekim merkezi olmaya devam ediyor.

Kapılarını sadece Türklere değil birçok etkinlik için yabancılara da açan 35 katlı Türkevi binası, başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimarı motifleri ve lale şeklinde gökyüzüne yükselen silüeti ile New York’un ilgi çeken binalarından biri.

Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebilen, yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip bina, çevre dostu gökdelen özelliği taşıyor.

Türkevi’nde, Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, New York Başkonsolosluğu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsilciği yer alıyor. Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip, 171 metre yükseklikteki binada ayrıca 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve lojmanlar bulunuyor.