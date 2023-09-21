Haiti ile Kenya arasında diplomatik ilişki kuruldu

Haiti Başbakanı Ariel Henry, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Kenya ile diplomatik ilişki kurulduğunu duyurdu.

Haiti ve Kenya arasındaki söz konusu adım, Kenya'nın Karayip ülkesinde çetelere karşı mücadelede polise destek olmak amacıyla gönderilmesi değerlendirilen BM barış gücüne öncülük etmesi ihtimalinin ardından atıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Haiti'de silahlı çetelerin 19 Eylül'de başkent Port-au-Prince'de gösteri düzenleyip halka Başbakan Henry'yi devirme çağrısında bulunuyor.

Bölgede gerilim ve şiddet tırmanırken BM Güvenlik Konseyinin (BMGK), Haiti'ye güvenlik gücü gönderme konusunu görüşebileceği belirtiliyor.

Başbakanı Henry ise uluslararası kamuoyuna Ekim 2022'de yaptığı çağrıda, ülkesinde istikrarın sağlanması ve çetelerle mücadele için "özel askeri güç" konuşlandırılması gerektiğini ifade etmişti.

Haiti'de Devlet Başkanı Jean Bertrand Aristide'ın darbeyle devrilmesinin ardından 2004-2017 yıllarında görev yapan BM barış gücü misyonu ise skandallara konu olmuştu.

Söz konusu barış gücü, insan hakları ihlalleri, cinsel saldırılar ve salgında 10 binden fazla kişinin ölümüyle hatırlanıyor.

Haiti'deki şiddet olayları

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken, kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

Birleşmiş Milletler raporunda başkent Port-au-Prince'teki güvenlik sorunlarının, savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti.