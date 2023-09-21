Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.09.2023 10:08

Venezuela, yıllardır çete kontrolündeki hapishaneyi geri aldı

Venezuela hükümeti, yıllardır ülkedeki çetelerden birinin kontrolünde bulunan hapishaneyi, 11 bin askerle müdahale ederek geri aldı.

Venezuela, yıllardır çete kontrolündeki hapishaneyi geri aldı
[Fotograf: AFP]

Venezuela basınındaki haberlere göre, ülkedeki en büyük hapishanelerden biri olan Tocoron Hapishanesi için hükümet harekete geçti.

Yıllardır ülkedeki en büyük çetelerden "Tren de Aragua" isimli çetenin kontrolünde bulunan hapishanenin geri alınması için 11 bin asker bölgeye sevk edildi.

Yetkililer, kontrolü geri alınan hapishanedeki 6 bin mahkumun diğer hapishanelere gönderileceğini belirtti.

Venezuela İçişleri Bakanlığının resmi X hesabından yapılan açıklamada, hapishanenin kontrolünün tekrar alınmasında rol oynayan herkes tebrik edildi.

Tren de Aragua çetesinin elebaşı Hector Guerrero Flores, hapishanede 17 yıllık cezasını çekiyordu.

Tocoron Hapishanesi'ndeki mahkumları yıllardır bina içindeki bölümlerde özgürce dolaşabiliyor, yasa dışı olarak yaptırdıkları havuz, gece kulübü, mini hayvanat bahçesi gibi alanlarda vakit geçiriyorlardı.

ETİKETLER
Venezuela
Sıradaki Haber
Kongo Demokratik Cumhuriyeti lideri, BM güçlerinin ülkeden çekilmesini istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:35
İstanbul'da 5 katlı binada yangın
11:29
ABD, 472 bin Venezuelalıya daha geçici koruma statüsü veriyor
11:28
Haiti ile Kenya arasında diplomatik ilişki kuruldu
11:23
Adalet Bakanlığı 64 bilişim uzmanı alacak
11:21
Bakanlıktan 'Starlink' açıklaması: Sektörün ve kamuoyunun görüşleri alınacak
11:33
New York’taki Türkevi, BM haftasında Türkiye'nin diplomasi merkezi haline geldi
Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
FOTO FOKUS
Libya'daki fırtınada sürüklenen araçlar Derne'yi araba mezarlığına çevirdi
Libya'daki fırtınada sürüklenen araçlar Derne'yi araba mezarlığına çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ