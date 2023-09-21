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Dünya
TRT Haber 21.09.2023 10:53

Karabağ'da müzakere masası kuruldu

Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında, entegrasyon sürecinin ele alınacağı görüşme sona erdi.

Karabağ'da müzakere masası kuruldu

Karabağ'a yakın bir noktada yer alan Yevlah şehrindeki valilik binasında yapılan görüşmeye, Azerbaycan adına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi milletvekili Ramin Memmedov, Karabağ Ermenilerini temsilen David Melkumyan ve Sergey Martirosyan katıldı. Görüşmede, Rus Barış Gücü'nden de bir yetkili yer aldı.

Karabağ'daki Ermeni nüfusun Azerbaycan'a entegrasyonu konularının müzakere edildiği görüşmenin ayrıntıları hususunda henüz açıklama yapılmadı.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlah şehrine davet etmişti.

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Aliyev: Karabağ, Azerbaycan'dır

Aliyev, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da düzenlediği ve ateşkesle sonuçlanan antiterör operasyonu sonrasında halka seslendi.

İkisi sivil 6 Azerbaycan vatandaşının dün Ermeni silahlı güçlerce döşenen mayınların patlaması nedeniyle hayatının kaybettiğini hatırlatan Aliyev, 2. Karabağ Savaşı sonrasında 300'den fazla Azerbaycan vatandaşının mayın terörünün kurbanı olduğunu bildirdi.

Aliyev, Laçın'da sınır kontrol noktası kurulana kadar Ermenistan'dan Karabağ'a mayınlar getirildiğini ve çeşitli yerlere döşendiğini belirterek "Bu mayınlar 2021 Ermenistan üretimiydi. Bu da mayınların 2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan'a karşı terör eylemleri gerçekleştirmek amacıyla getirildiğini ortaya koyuyor. Azerbaycan, derhal gerekli adımları atarak düşmanı hak ettiği şekilde cezalandırdı. Lokal nitelikli antiterör tedbirlerine başlanıldı ve sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi, teröristler cezalandırıldı. Azerbaycan kendi egemenliğini yeniden sağladı." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki nüfusun yeniden entegrasyonu için hazırlık yapılıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, bütün silah, mühimmat ve ağır araçların teslim edileceğini, belirtilen bu hususların Rus Barış Gücü ile koordineli yürütülmesinin sağlanacağını ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, bölgedeki nüfusun yeniden entegrasyonu için hazırlık yapıldığını söyledi.

"Karabağ'daki Ermeni nüfusunun yeniden entegrasyon konusu Azerbaycan anayasası ve hukuk kuralları nezninde görüşmeye açacağız. Biz pürüzsüz bir yeniden entegrasyon süreci öngörüyoruz. Nüfusun insani ihtiyaçlarını da dikkate alıyoruz. Yereldeki nüfus ile iletişim içerisindeyiz. Kısa sürede bölgeye istikrar ve barış getirmeyi istiyoruz."

Bakü'nün taleplerinin kabul edilmesi, bölgedeki Azerbaycanlıları da memnun etti.

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