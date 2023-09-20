Karabağ'da 90'dan fazla mevzi Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan ordusunun, Ermeni güçlerin teslim olmasıyla biten Karabağ'daki antiterör operasyonuyla ilgili bilgiler paylaştı.

Operasyon süresince mühimmatı tükenen Ermeni güçlerin mevzilerini bırakarak kaçtığını, kaçanlara Azerbaycan ordusunca ateş açılmadığını bildiren Eyvazov, "90'dan fazla mevzi Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti, 7 askeri araç, 4 havan topu, 1 tank, 2 zırhlı piyade aracı Azerbaycan askerlerince ele geçirildi." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı tesis için başlattığı antiterör operasyonu

44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar, tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Sözde rejim, son günlerde bulundukları bölgede, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri ve sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya ve arazilere mayın döşemeye devam etti.

Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda, 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Son olarak 19 Eylül'de Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda mayının üzerinden geçen Azerbaycan devlet kurumuna ait kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine giden polis aracının da başka bir mayının üzerinden geçmesi sonucu 4 polis şehit oldu. Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla lokal antiterör operasyonu başlattı.

Yaklaşık 24 saat süren operasyon sonucu Ermeni gruplar silah bıraktı ve operasyonunun durdurulması konusunda anlaşmaya varıldı.