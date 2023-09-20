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Dünya
AA 20.09.2023 12:38

Almanya'da peruk takıp aşırı sağcı televizyonda çalışan öğretmen adayı görevden alındı

Almanya'da koyu renk peruk takarak aşırı sağcı yayınlarıyla bilinen Compact TV'de sunuculuk yaptığı ortaya çıkan stajyer öğretmen görevden alındı.

Almanya'da peruk takıp aşırı sağcı televizyonda çalışan öğretmen adayı görevden alındı
[Compact TV]

Yerel basında çıkan haberlerde, Maerkisch-Oderland'daki bir ilkokulda şubattan beri çalışan, aşırı sağcı öğretmen adayı 29 yaşındaki Elisa W'nin Brandenburg Eyaleti Eğitim Bakanlığınca görevden alındığı bildirildi.

Elisa W'nin, aşırı sağcı yayınlarıyla bilinen Compact TV'de farklı isim kullanıp koyu renk peruk takarak sunucu olarak çalıştığı ifade edildi.

Stajyer öğretmenin aşırı sağcı çevrelerle ilişkisi olduğu belirtilen haberlerde, bakanlığa yaz döneminde yapılan ihbarda öğretmenin aşırı sağcılarla ilişkisi bildirildiği halde, hemen görevden alınmadığı ve bir süre daha çalıştığı öne sürüldü.

Brandenburg Eyaleti Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, açığa alınan öğretmen adayı Elisa W'nin, "anayasaya sadakati ve dolayısıyla kişisel uygunluğu konusunda ciddi şüpheler olduğu" kaydedildi.

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