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Dünya
AA 21.09.2023 10:22

İran'da 2 kişinin öldüğü türbe saldırısıyla ilgili 1 sanık idama mahkum edildi

İran’ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne geçen ay düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yargılanan bir sanık idam cezasına çarptırıldı.

İran'da 2 kişinin öldüğü türbe saldırısıyla ilgili 1 sanık idama mahkum edildi

Fars Eyaleti Başsavcısı Kazım Musevi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Musevi, "Şah Çerağ Türbesi'ne silahlı saldırı düzenleyen Tacikistan uyruklu Rahmetullah Nuruzaf 2 kez idam cezasına mahkum edilmiştir." dedi.

Saldırıyla ilgili diğer 2 sanığa ise beşer yıl hapis cezası verildiğini aktaran Musevi, kararlara karşı 20 gün süreyle temyiz yolunun açık olduğunu söyledi.

Saldırıda 2 kişi ölmüştü

Fars eyaletine bağlı Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi, 13 Ağustos'ta silahlı saldırının hedefi olmuştu. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Saldırgan olayın ardından yakalanırken saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Şah Çerağ Türbesi'ne Ekim 2022'de düzenlenen silahlı saldırıda da 13 kişi hayatını kaybetmişti. Terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenilen saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan iki zanlı 8 Temmuz'da idam edilmişti.

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