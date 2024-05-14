Fransa'da Filistin destekçisi 5 öğrenci gözaltına alındı

Fransa'da öğrenci sendikası Solidaires Etudiantes Rennes'in X hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Filistin'i destekleyen öğrenciler Rennes Üniversitesi'nin Beaulieu Kampüsü'nde dün ve bu sabah çadırlar kurarak eylem yaptı.

Kampüse intikal eden polisler, burada diğer öğrencilere broşür dağıtan Filistin destekçilerine sert müdahalede bulundu.

Yağmur yağarken öğrencilerin eşyalarını fırlatan polisler, çadırları söktü ve eylemcilerden dağılmalarını istedi.

Açıklamaya göre, bir polis, ayakta duran barışçıl öğrencilerden birini sertçe yere yatırdı ve üzerine oturdu. Polis burada eylem yapan öğrencilerden 3'nü gözaltına aldı.

Öğrenciler, Rennes Üniversitesi'nin silah üreticisi firma Thales'le olan ilişkisine tepki göstermek ve Filistin'i desteklemek amacıyla Rennes Kampüsü'nde dün eylem başlatmıştı.

Montrouge'da da 2 öğrenci gözaltına alındı

Lise Sendikaları Birliğinin (USL) X hesabından paylaştığı açıklamaya göre, Montrouge'daki lise öğrencileri de Maurice Genevoix Lisesi'nde, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve Fransa'nın Filistin devletini tanıması talebiyle eylem yaptı.

USL'nin olaya ilişkin paylaştığı görüntülerde, 2 polisin 1 kişiye çelme takarak yere yatırmaya çalıştığı görülüyor.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Montrouge'daki eylemde 2 öğrenci gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze'deki katliamı

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne karadan, denizden ve havadan saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun saldırılarında son 10 günde Gazze'de 519 Filistinli hayatını kaybederken, 1163 Filistinli de yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından bu sabah yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 221 gündür sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 35 bin 173'e, yaralı sayısı da 79 bin 61'e ulaştı.

Ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında halen ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı belirtiliyor.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

"Gazze'deki durum endişe verici"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki "korkunç durumun son derece endişe verici" olduğunu açıklamıştı:

"2008-2009 yıllarında Gazze'deydim ve sanırım bu, Gazze'nin üçüncü ya da dördüncü kez yıkılışı. Ancak bu sefer köklerine kadar yıkılıyor, tamamen dümdüz ediliyor. İnsanlar ölüyor, açlıktan ölüyor ve hayal bile edilemeyecek boyutlarda acı çekiyor."

Gazze'ye sağlanan insani yardımların yeterli olmadığını ifade eden Borrell, "Her sabah benim yaptığım gibi uydudan sınıra bakabilirsiniz. Sınırın diğer tarafında yüz binlerce insan, Birleşmiş Milletlere göre açlık sınırının en üst seviyesindeyken, binden fazla kamyonun giriş yapabilmek için beklediğini, kuyruğa girdiğini görebilirsiniz." demişti.